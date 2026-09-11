Ersun Yanal'dan, İsmail Kartal'ın istifası sonrası canlı yayında olay sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın istifasının Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmemesi gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, yaşanan süreci değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OYUNCU ARTIK GÜVENMEYECEKTİR"

Kartal’ın istifasının ardından yeniden takımın başına geçmesinin otorite açısından sorun yaratacağını belirten Yanal, "Bu işten bir daha üretim çıkmaz. Buradan üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek? Kuvvet mi, güç mü, inanç mı görecek? Arkasını ne zaman dönecek diye mi düşünecek?" dedi.

"BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN"

Teknik direktörün takım içerisindeki liderliğine dikkat çeken Yanal, "Sen ordu komutanına bakarak savaşırsın, saldırırsın, ölüme gidersin. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi: "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" diyordu. Komutana bakarsın, anladın mı? Yani bir komutan "Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum" derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte sen o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun? İnsanlar arkasından tef çalarlar ya, olur mu öyle şey? Bu iş bitmiştir, geçmiş olsun!" ifadelerini kullandı.

YANAL'DAN YILDIRIM'A DESTEK

Aziz Yıldırım’ın Kartal’ın arkasında durmasını doğru bir tavır olarak değerlendiren Yanal, "Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var ve Aziz Yıldırım onun arkasında duracak şekilde iddialı sözleri dile getiriyor. Bu doğru bir duruş." dedi.

Kendi yaşadığı zorlu süreçten de bahseden Yanal, "Galatasaray derbisi öncesi, bir gece önce anjiyo oldum ve 6 stent takıldı bana. Biz bu hayatın gerçekleriyle yaşıyoruz ve ertesi gün derbiye çıktım." ifadelerini kullandı.

Yanal ayrıca Kartal’ın ağır baskı altında olduğunu belirterek, "Bir insanın bedeninin kaldıramayacağı bir ruh hali İsmail Hoca'nın üstündeydi." dedi.