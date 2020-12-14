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Ersun Yanal: Doğru yoldayız

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 14.12.2020 22:54 | Son Güncelleme

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, golsüz berabere biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, "Oyunun pozitif yönleri fazlaydı, galip gelebilirdik" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: Doğru yoldayız

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, golsüz berabere biten Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, genel olarak futboldan memnun olduğunu belirterek, "Oynayacağımız oyunun pozitif yönlerini dikkate alırsak bugün gerçekleştirmek istediğimiz oyunun bir bölümünü yaptık diye düşünüyorum. Ama bunu daha yüksek bir enerjiyle yapmak ve bunu rakibe kabul ettireceğimiz bu enerjiyle geri dönüşümü sağlamak konusunda eksik kaldık. Bunu yapabilecek bir takım var. Diğer oyuncuların da katılımıyla rekabetin artacağı, bu rekabetin de bu enerjiyi artıracağını düşünüyorum. Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı. Galip gelebilirdik. Galibiyet şartlarını da aslında yakalamıştık. Ama doğru yoldayız. Çalışarak, Antalyaspor'u çok daha iyi futbol oynayan ve bunun karşılığını alan bir duruma getirmek için az bir süremiz kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.

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