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Ersun Yanal Fenerbahçe ile ilgili açıklamada bulundu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.10.2018 07:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Trnava’yı mağlup ederek kara bulutları biraz olsun dağıttı ama ardından Başakşehir ile berabere kalınca taraftarın gündemi yine hocaya kaydı.

Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç’un arabasının önünü kesti, dakikalarca statta Ersun Yanal tezahüratları yaptı.

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Gelişmeleri takip eden deneyimli hoca ise sürece dair yakın çevresiyle fikirlerini paylaşıp, temkinli açıklamalar yapıyor.

Gelişmeleri takip eden deneyimli hoca ise sürece dair yakın çevresiyle fikirlerini paylaşıp, temkinli açıklamalar yapıyor.
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‘Zarar verir’ Telefonları adeta susmayan Ersun Yanal, başkan Ali Koç’un çok kritik bir dönemde görev aldığının altını çiziyor, Cocu ile bir resmi ayrılık yaşanmadığı sürece teknik direktör konuşmalarının camiaya zarar vereceğini düşünüyor.

‘Zarar verir’ Telefonları adeta susmayan Ersun Yanal, başkan Ali Koç’un çok kritik bir dönemde görev aldığının altını çiziyor, Cocu ile bir resmi ayrılık yaşanmadığı sürece teknik direktör konuşmalarının camiaya zarar vereceğini düşünüyor.
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Yanal’ın gündem ile ilgili fikrini soran dostlarına verdiği mesajlar şöyle:

Yanal’ın gündem ile ilgili fikrini soran dostlarına verdiği mesajlar şöyle:
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“Taraftarın ilgisi elbette önemli ve güzel."

“Taraftarın ilgisi elbette önemli ve güzel."
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"Ancak kimsenin işini zorlaştırmamak lazım."

"Ancak kimsenin işini zorlaştırmamak lazım."
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"Asla konuşmadım, konuşmayacağım. Bu işlerde su akar yolunu bulur."

"Asla konuşmadım, konuşmayacağım. Bu işlerde su akar yolunu bulur."
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"Süreci izleyip beklemek gerekiyor."

"Süreci izleyip beklemek gerekiyor."
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"Ben de bu zamana kadar hep saygılı durdum, öyle de kalacağım.”

"Ben de bu zamana kadar hep saygılı durdum, öyle de kalacağım.”
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe avrupa ligi başakşehir ali koç

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