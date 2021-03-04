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Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyordum

04.03.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyordum

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

ERSUN YANAL'IN SÖZLERİ

Takımımız için özel bir gündü. Birçok istatistiğin bir araya geldiği bir gündü. 1000. gol, 55 yıllık tarihindeki en uzun süre yenilmemezlik ve benim de 500. maçım. Bunu Fenerbahçe ile oynamak daha da anlamlı oldu.

Öne geçtik, istediğimiz oyunu da oynadık. Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi bir yerde tutmak istiyorduk, tuttuk. Sonucunu aldık. 1-1 gelene kadar 15-20 dakikalık bölümde oyun disiplininden uzaklaştık. Onların zaaflarını bildiğimiz için her an çevirebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımız da uyguladı. 1-1'den sonra ciddi pozisyonlar kaçırdık. Bizim planımız rakibimize karşı tuttu. Hem hücum hem savunma geçişleri başarılı oldu. Takım oyunu. Takımdaşlığın arttığı, birlikte oynamaktan zevk alan bir oyuncu grubu var. Buna yeteneklerini kattıklarında daha da güçlü olacaklar.

Değişen takım olmak, takım gibi davranmak, takım oyunu oynamak, takım menfaat ve çıkarlarına hizmet etmek, bunu geliştirmek. Görevinde herkes takım için etkili bir şekilde davranıyor. Aslında, onun geçmişinde de vardı takımdaşlık çalışmaları. Ondaki belirgin problem, bizi hızlıca buraya dönüştürdü. Her takım yenilir, mutlaka yenilecektir. Biz bunu mutlaka galibiyetlerle desteklememiz gerekiyor. Kendi gücümüzü ve eksiklerimizi, rakibimizin gücünü ve eksiklerini iyi bilerek gitmemiz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir Beşiktaşlı olarak diyorum hiç güzel oynamadı Antalyaspor

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