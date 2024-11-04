Ersun Yanal ile yolları ayıran Amedspor, bir başka Süper Lig efsanesi Servet Çetin'i göreve getirdi

Ersun Yanal'la yollarını ayıran Amedspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getirdi. 1. Lig ekibi Amedspor, Servet Çetin'i renklerine bağladı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Lig ekibi Amedspor, Servet Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

"Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.

Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz."

ERSUN YANAL İLE BAŞARISIZ OLDULAR

Diyarbakır temsilcisi, ligde Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.