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Ersun Yanal İstanbul'a geldi!

FUTBOL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından adının bulunduğu tezahüratlar tribünlerde söylenen Ersun Yanal, Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Fenerbahçe ile ismi anılan Ersun Yanal İstanbul'a geldi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerde Ersun Yanal tezahüratları yapılmıştı.

Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam Ersun Yanal, İstanbul'a geldi. Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından adının bulunduğu tezahüratlar tribünlerde söylenen Ersun Yanal, Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Fenerbahçe taraftar

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