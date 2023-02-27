Ersun Yanal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Francesco Farioli'nin istifası sonrası Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal mı olacak?

Ersun Yanal,- 27 Şubat 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ersun Yanal'ın Francesco Farioli'nin teknik direktörlük görevini bırakmasının ardından Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine geleceği iddia edildi. İşte adı Alanyaspor ile anılan Ersun Yanal'ın hayatı ve biyografisi...
Ersun Yanal 17 Aralık 1961 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
1984 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun olan Ersun Yanal futboö kariyeri boyunca Denizlispor, Denizli Emsan Şirinköy İDY, Sarayköyspor , Manisaspor ve Nazilli Belediyespor gibi takımlarda oynadı.
1996 Denizlispor
1997-1998 Yeni Salihlispor
1998-2000 Denizlispor
2000-2002 MKE Ankaragücü
2002-2004 Gençlerbirliği
2004-2005 Türkiye
2005-2007 Manisaspor
2007-2009 Trabzonspor
2012-2013 Eskişehirspor
2013-2014 Fenerbahçe
2014-2015 Trabzonspor
2016-2017 Trabzonspor
2018-2020 Fenerbahçe
2020-2021 Antalyaspor
Alanyaspor teknik direktör Francesco Farioli istifa etti.
Akdeniz temsilcisinin başında 47 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.55 puan ortalaması tutturdu. Öte yandan Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı düşündüğü kaydedildi.