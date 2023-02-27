Ersun Yanal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Francesco Farioli'nin istifası sonrası Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal mı olacak?

Ersun Yanal,- 27 Şubat 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ersun Yanal'ın Francesco Farioli'nin teknik direktörlük görevini bırakmasının ardından Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine geleceği iddia edildi. İşte adı Alanyaspor ile anılan Ersun Yanal'ın hayatı ve biyografisi...

Ersun Yanal 17 Aralık 1961 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

1984 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun olan Ersun Yanal futboö kariyeri boyunca Denizlispor, Denizli Emsan Şirinköy İDY, Sarayköyspor , Manisaspor ve Nazilli Belediyespor gibi takımlarda oynadı.

TEKNİK DİREKTÖR ERSUN YANAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

1996 Denizlispor

1997-1998 Yeni Salihlispor

1998-2000 Denizlispor

2000-2002 MKE Ankaragücü

2002-2004 Gençlerbirliği

2004-2005 Türkiye

2005-2007 Manisaspor

2007-2009 Trabzonspor

2012-2013 Eskişehirspor

2013-2014 Fenerbahçe

2014-2015 Trabzonspor

2016-2017 Trabzonspor

2018-2020 Fenerbahçe

2020-2021 Antalyaspor

ERSUN YANAL ALANYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR MÜ OLACAK?

Alanyaspor teknik direktör Francesco Farioli istifa etti.

Akdeniz temsilcisinin başında 47 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.55 puan ortalaması tutturdu. Öte yandan Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı düşündüğü kaydedildi.





