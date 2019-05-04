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Ersun Yanal: Önümüzdeki 3 maçı da kazanmak istiyoruz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

Kasımpaşa deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından ligi iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyleyerek, “Kalan 3 maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Ersun Yanal: Önümüzdeki 3 maçı da kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa karşısında rakibe üstünlük vermeden kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunu kutlayan ve kadın basketbol takımını ligde finale çıktığı için tebrik eden Yanal, şunları kaydetti:

"Uzun bir zaman sonra Fenerbahçe deplasmanda kazandı. Bölüm bölüm olsa da futbol adına güzel şeyler yaptık. Önemli olan sonuçtu. Skoru aldığımız için önümüzdeki maçlar için güven kazandık. Yine değişik bir gol sonucu golleri kovalamak bize kaldı. Oyuncularım bunu başardı. Bugün rakibe üstünlük vermedik ve kazandık. Önümüzdeki 3 maçı da kazanmak arzusundayız."

Maçın etkili ismi Mathieu Valbuena'nın önümüzdeki sezon kadro planlamasında olup olmadığıyla ilgili soruya Yanal, "Önümüzdeki sezon için 3 maçın bitmesini bekleyeceğiz. 3 maç bittikten sonra bu tasarrufumuzu sizinle paylaşacağız." cevabını verdi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe taraftarını da överek, "Taraftarımızın tartışılmaz bir gücü, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak gücü var. Taraftarın gücünü her platformda dile getirdik, hatta sizlerden tepki de çektik. Bizim taraftarımızın büyüklüğü, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Onların talepleri önümüzdeki sezonun beklentisidir. Herkes elinin taşın altına koyduğunda onlar neler olacağını biliyor. Taraftarımıza bu sezonki sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki 3 maçı da kazanarak, bunun mutluluğuyla sezonu kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Ersun Yanal, şöyle konuştu:

"Biz kendi sürecimizle meşgulüz. Bu süreci en iyi şekilde bitirme arzusundayız. Ligin diğer maçları ve sonuçları bizim dışımızda gelişiyor. Kendi durumumuza odaklandık. Bu 3 maçı da alıp kazanmış bir takım olarak tamamlamak istiyoruz. Taraftarımızın beklentisi de bu yönde. Onların arzu ettiği sonuca ulaşmaya çalışacağız."

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