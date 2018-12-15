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Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın affedilmesini istedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.12.2018 13:44 | Son Güncelleme

Ersun Yanal, Ozan Tufan kararını verdi. Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Ersun Yanal, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın takıma geri kazandırılması yönünde yönetime rapor iletti.

Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın affedilmesini istedi

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başlarken, tecrübeli çalıştırının yönetimle yaptığı görüşmelerin detaylarıda ortaya çıktı. Yönetim kanadıyla, Ersun Yanal arasında Ozan Tufan konusu da yapılan görüşmelerin ardından netlik kazandı.

Tecrübeli teknik adam, takımın yetersiz oyun anlayışını baz alarak mevcut kadrodan en üst verimi almak için girişimlere başladı. Yanal, takımda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın affedilmesini istedi. Fenerbahçe'de Comolli'nin de olumlu karar vermesi sonucu yıldız oyuncunun takıma geri döneceği gelen bilgiler arasında.

KAMPTA YENİ BİR ŞANS

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve U21'de idmanlarını sürdüren Ozan Tufan'ın, Ersun Yanal'ın gelişiyle tekrardan A takımda antrenmanlara çıkması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının asıl hedefi ise; devre arasındaki kampta takımı tekrardan toparlayıp, Ozan Tufan'ı eski günlerine kavuşturmak.

(Akşam)

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