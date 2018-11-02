Ersun Yanal patlaması! Tam 72 bin...

Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesi için 72 bin imza topladı. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu’nun ayrılmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.
Oluşturdukları etiketlerle Yanal’ı takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeliler imza kampanyası oluşturdu. Ersun Yanal’ın takımın başında olması için 75 bin imza hedefleyen taraftarlar an itibariyle 72 bin imzayı geçmiş durumda. İmzaların yanı sıra sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Ersun Yanal’a desteğini sürdürmekte. (HABERTÜRK)
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