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Ersun Yanal Serdar Aziz konusunda ısrarcı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Damien Comolli transfer girişimlerini masaya yatırdı.

Ersun Yanal'ın Serdar Aziz konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Son teklif yapılacak

Başkan Ali Koç’un da onayını alan Comolli, milli oyuncu için Galatasaray'a son teklifini yapacak.

Başkan Ali Koç’un da onayını alan Comolli, milli oyuncu için Galatasaray'a son teklifini yapacak.

28 yaşındaki stoperle kesin olarak anlaşmaya varan F.Bahçe yönetimi, daha önce Sarı-Kırmızılı kulübün reddettiği ‘2.4 milyon Euro alacaklarını öderiz’ teklifinin bir miktar daha üzerine koyarak pazarlık masasına oturacak.

28 yaşındaki stoperle kesin olarak anlaşmaya varan F.Bahçe yönetimi, daha önce Sarı-Kırmızılı kulübün reddettiği ‘2.4 milyon Euro alacaklarını öderiz’ teklifinin bir miktar daha üzerine koyarak pazarlık masasına oturacak.

Serdar Aziz'in alacakları için ihtarname çekmesinin ardından, G.Saray’ın da bonservis bedelinde yumuşama göstererek bu transfer teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi. (GÜNEŞ)

Serdar Aziz'in alacakları için ihtarname çekmesinin ardından, G.Saray’ın da bonservis bedelinde yumuşama göstererek bu transfer teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi. (GÜNEŞ)
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