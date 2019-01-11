Ersun Yanal Serdar Aziz konusunda ısrarcı

Ersun Yanal'ın Serdar Aziz konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Son teklif yapılacak

Başkan Ali Koç’un da onayını alan Comolli, milli oyuncu için Galatasaray'a son teklifini yapacak.

28 yaşındaki stoperle kesin olarak anlaşmaya varan F.Bahçe yönetimi, daha önce Sarı-Kırmızılı kulübün reddettiği ‘2.4 milyon Euro alacaklarını öderiz’ teklifinin bir miktar daha üzerine koyarak pazarlık masasına oturacak.