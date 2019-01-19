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Ersun Yanal: Şimdi ayağa kalkma zamanı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

Oyuncularıyla yaptığı konuşmada mazeret değil çözüm üretmek zorunda olduklarını belirten Ersun Yanal "Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Başınızı kaldırın, tavrınızı koyun. Şimdi ayağa kalkma zamanı" diye konuştu

Ersun Yanal: Şimdi ayağa kalkma zamanı

Ersun Yanal'la umuda yelken açan Fenerbahçe'de Ümraniye şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada yönetime yönelik tepkiler artarken, teknik direktör Ersun Yanal ise moral olarak dibe vuran oyuncularını toparlamaya çalışıyor.

Karşılaşmanın ardından matem havası esen soyunma odasında bir konuşma yapan Yanal "Biz bu sonuçları alacak takım değiliz. Fenerbahçe, gücünü, oyununu rakibe kabul ettirir. Şimdi üzülmeyi unutun, başınızı kaldırın ve sahaya odaklanın" uyarısında bulundu. "Ayağa kalkmak zorundayız" diyen tecrübeli teknik adam "Hepiniz kariyerli oyuncularsınız. Bunu başaracak yeteneğe, baskıyla mücadele edecek güce ve cesarete sahipsiniz" sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.

FORMAYI SAVAŞAN GİYECEK

Ersun Yanal, maç sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında da çarpıcı ifadeler kullandı. Ümraniye karşısında turu geçeceklerine inandığını belirten Yanal "Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar" vurgusunda bulunurken "Bu duruşu sergileyen oyuncularla sahaya çıkacağız" sözleriyle takıma da mesaj yolladı.

Tecrübeli hoca "Belki 5-6 maç aynı kadro sahada olacak ama benim takımımda kazanma tavrı içinde olanlarla forma giyecek. Bunu ben söylüyorum ve yapacağım" çıkışıyla kimsenin gözünün yaşına bakmayacağının altını çizdi. Yanal, dün de Ümraniye maçının detaylı analizini oyuncularıyla paylaşıp yapılan hataları tek tek gösterdi. (TÜRKİYE)

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