Ersun Yanal Soldado'nun pozisyonunu yorumladı: Ceza alanında olsa penaltı mı?

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında hakemin vermiş olduğu kararlara tepki gösteren Yanal, “Maçtan öne çıkan bugün yine oyundan çok en çok konuşulan kararlar olacak. Maalesef yine futbolu burada konuşamayacağız. Oyunun ikinci yarısında oyundan almak zorunda kaldığım Mehmet Ekici’nin faul olmayan bir pozisyonu var ki talihiz pozisyon, ayak bileğine basılması sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yine sarı kartlarla dolu oyunun başından itibaren. Bugün ben size soruyorum; Soldado’nun pozisyonunu izleyin, böyle bir pozisyonda bir hakem ceza sahası içerisinde olsa penaltı çalabilecek m? O pozisyon sonrasında oyuncu atılıyor. Bunlar, iki takımın karşılaşmasını etkileyecek faktörler değil, bugün futbolu konuşmak isterdim. Bugüne kadar bu iş yaşamımda hep futboldan bahsettim. Bugün futboldan bahsetmeyi çok istiyordum, fakat futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi. Maalesef üzüntü duyuyorum. Her zaman en çok destekçisi olduğum futbolun sadece futbolla kalmasını istediğim bir şeyi konuşmak benim çok uzağımda olduğum bir konuydu. Uzağımda olan konuyu burada sizlerle konuşmaktan çok da mutlu değilim. Fenerbahçe’ye gelince maç kazanırsınız, kaybedersiniz, zaman zaman iyi-kötü oynarsınız. İki takımın mücadelesi, zaman zaman oyunun gerilmesi futbolun doğal sonuçları. Ama artık video sisteminden sonra birçok hakemin izledikten sonra içinden kolaylıkla çıkabileceği birçok pozisyonu artık değerlendiremez olduk. Maalesef Türkiye’de futbol dışı tartışmaları hep gündemde tutuluyor, ben de bunun içine girdiğim için üzgünüm” ifadelerini kullandı.