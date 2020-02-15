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Ersun Yanal: Sorumlu benim!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.02.2020 23:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'de 22. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: Sorumlu benim!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Teknik olarak üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Yaratıcı oyuncu sıkıntı özellikle kanatlarda hep vardı. Geçişleri daha sert oynamalıydık. Kazanamadığımız toplarla stresi yönetemedik. Geçen yıldan bu yana bu stresi yönetme konusunda en etkisiz olarak Fenerbahçe diyebiliriz. Sorumlusu da benim.

Geçen sene çok zor bir durumda geldik. Zor bir sezon geçirdik. Bu sezon da kolay bir sezon geçirmiyoruz. Başkanımız Ali Koç'un arkasında olmak en büyük arzumuz. Bugün takımlarına ve başkanlarına inanmalı taraftar. Bu yolda Fenerbahçe'nin devam edeceğine olan inançlarını kaybetmesinler. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz. Üzerimize düşeni Fenerbahçe için yapmaya hazırız" dedi.

"BAŞKANIMIZI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Şu anki durumda sorumlu olanın kendisi olduğunu belirten Ersun Yanal, "Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız. Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum" ifadelerini kullandı.

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