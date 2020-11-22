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Ersun Yanal: Takımımdan çok umutluyum

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.11.2020 22:20 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-0 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: Takımımdan çok umutluyum

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-0 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, "Eksikliklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında kontrollü ve güzel oynadıklarını söyledi. Maçın başlarında pozisyon zenginliği de yakaladıklarını ifade eden Yanal, rakiplerinin ligin iyi takımlarından olduğunu, her geçen yıl kendilerini daha fazla geliştirdiklerini kaydetti.

Pozisyon ve oyun üstünlüğünü yedikleri ilk golün ardından kaybettiklerini dile getiren Yanal, "Yediğimiz golde pozisyon alma hatası yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra da maçı çevirmek daha zor oldu. Beraberlik fırsatı yakaladık ama olmadı. Bu tür maçları kazanmak için girdiğiniz pozisyonları atmalısınız. Rakip tam kadro ile karşılaşmaya çıktı bizim ise ciddi eksikliklerimiz vardı. Genç, önü açık, güçlü bir kadromuz var. Ben takımımdan çok umutluyum. Takımın ilk gole kadar mücadelesinden ve heyecanından da memnunum. Eksiklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yanal, bazı pozisyonlarda hakemin kart konusunda adaletsiz davrandığını vurguladı.

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