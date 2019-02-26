Ersun Yanal: Taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça keyif ve umut verdik

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, futbol adına güzel bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kötü başladık, bize yakışmayan bir oyundu. Cezamızı çektik. İkinci yarı yapabileceğimize inanan bir takım olduğumuzu gösterdik. Bundan sonraki süreç için bu dönüş bizi umutlandırdı. Artık tek kulvardayız. Takım olma konusunda oldukça sıkıntı çektik. Bundan mutlu değiliz. En azından taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça keyif ve umut verdik. Fenerbahçe bundan sonra böyle devam etmek zorunda."

"BÜTÜN TAKIMIN REFLEKSİYLE BUNU YAPTIK"

İkinci yarı oyuna reaksiyon verecek isimlere ihtiyaç duyduklarını anlatan Yanal, "Oyuncularım pas verdi, ben de gol attım. Oyuncularım en iyi yaptıkları işi yaptı. Bize de birkaç dokunuş yapmak kaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İki oyuncu değişikliğiyle bu gerçekleşecek bir şey değil. Bütün takımın refleksiyle bunu yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı Beşiktaş'ın baskısına karşılık veremediklerini aktaran Yanal, "Bu, tamamen psikolojik bir tutum. Ne merkezi ne de kanatları tutabildik. Oyun tutumumuzu ikinci yarı değiştirdik ve kendi oyunumuzu sahaya koyduk. Oyuncularımın bu refleksi bizi umutlandırdı. Taraftarımızın bize olan güveni de arttı bu sonuçla" ifadelerini kullandı.