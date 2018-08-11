SPOR

Ersun Yanal, Trabzonspor'un açıklamalarına cevap verdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile aldığı tazminat konusunda sorun yaşayan ve yargı sonucunda 10 milyon 569 bin 597 TL alan teknik direktör Ersun Yanal, bordo mavili kulübün açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi. Ersun Yanal açıklamasında, "28 yıllık kariyerimde şimdiye kadar hiç Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)'na başvurmadım, hatta hakedişlerimden bile fedakarlık ettim. Trabzonspor ile yaşanan bu sürecin çözümlenebilmesi için de tüm çabamı ve iyi niyetimi sergiledim." dedi.

Ersun Yanal, Trabzonspor'un açıklamalarına cevap verdi!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile yollarını olaylı bir şekilde ayıran Ersun Yanal, resmi Twitter hesabı aracılığıyla flaş bir açıklama yaptı.

Yanal'a ödenen 10 milyon 569 bin 597 TL'lik tazminatın ardından Karadeniz ekibi resmi sitesinden zehir zemberek bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride Yanal'ın 4 Milyon TL karşılığında ayrılmayı kabul etmesine karşın kendisine karşı alınan tek taraflı fesih kararını TFF’ye taşıdığı ifade edilmiş ve 56 yaşındaki teknik adam Bordo Mavili camiaya saygısızlık etmekle suçlanmıştı.

Tecrübeli hoca da Trabzonspor'un kendisiyle ilgili yaptığı eleştirilere Twitter adresinden yanıt verdi.

İşte Yanal'ın açıklamalarının tamamı:

DkUjhjrX4AAZPea

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e dev tazminat!Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e dev tazminat!
Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ersun yanal

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Beşiktaş'tan Domagoj Vida için yeni plan!

Beşiktaş'tan Domagoj Vida için yeni plan!

Fenerbahçe'de forma giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales'a transfer oldu

Fenerbahçe'de forma giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales'a transfer oldu

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Enes Ünal'ın peşine düştü

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Enes Ünal'ın peşine düştü

İslam Slimani Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro civarında para alacak

İslam Slimani Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro civarında para alacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ersun Yanal, Trabzonspor'un açıklamalarına cevap verdi!

Ersun Yanal, Trabzonspor'un açıklamalarına cevap verdi!

Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e dev tazminat!

Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e dev tazminat!

Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 83 milyona gidiyor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 83 milyona gidiyor

Trabzonspor Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı!

Trabzonspor Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı!

Trabzonsporlu futbolcu Cafer Tosun uyuz hastalığına yakalandı

Trabzonsporlu futbolcu Cafer Tosun uyuz hastalığına yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.