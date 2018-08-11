Ersun Yanal, Trabzonspor'un açıklamalarına cevap verdi!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile yollarını olaylı bir şekilde ayıran Ersun Yanal, resmi Twitter hesabı aracılığıyla flaş bir açıklama yaptı.

Yanal'a ödenen 10 milyon 569 bin 597 TL'lik tazminatın ardından Karadeniz ekibi resmi sitesinden zehir zemberek bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride Yanal'ın 4 Milyon TL karşılığında ayrılmayı kabul etmesine karşın kendisine karşı alınan tek taraflı fesih kararını TFF’ye taşıdığı ifade edilmiş ve 56 yaşındaki teknik adam Bordo Mavili camiaya saygısızlık etmekle suçlanmıştı.

Tecrübeli hoca da Trabzonspor'un kendisiyle ilgili yaptığı eleştirilere Twitter adresinden yanıt verdi.

İşte Yanal'ın açıklamalarının tamamı:





