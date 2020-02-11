Ersun Yanal: Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor'u 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

İşte Yanal'ın açıklamaları;

"TARAFTAR ÖNEMLİYDİ"

Maçı değerlendiren Yanal, "İki etaplı maç. 1. etabı 3-0 kazanınca, 2. etapta ne olursa olsun, sahada bir performans beklentisi vardı. Böyle bir maçın, atmosferin içinde taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması ve desteklemesi ayrıca önemliydi, teşekkür ederim" dedi.

"DOSTLUK İZ BIRAKACAK"

Kırklarelispor ile sergiledikleri dostluğun önemine değinen teknik adam, "Zaman alamayan birçok oyuncumuzu oynatmış olduk. Kırklarelispor ile dostluğımız, futbolda uzun süre anılacak ve iz bırakacak bir olumlu olaydı" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE GENÇ LAZIM"

Genç oyuncu kazanmanın gereğine değinen deneyimli hoca, "Genç oyuncu kazanmak, Türk futbolunun en büyük sorunklarından. İyi bir jenerasyon geldi ve milli takıma da iyi yansıdı ama yıllardır Fenerbahçe'de de bu oyuncuları çıkarmak ve oynatmak konusunda sorun var. Bu halledilmesi gereken bir mesele. Futbolun geldiği bu noktada, özellikle endüstriyel futbolun geldiği noktada çözümlere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.