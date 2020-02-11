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Ersun Yanal: Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.02.2020 23:18 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Kırklarelispor'u mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı. Maçın ardından Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal: Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor'u 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

İşte Yanal'ın açıklamaları;

"TARAFTAR ÖNEMLİYDİ"

Maçı değerlendiren Yanal, "İki etaplı maç. 1. etabı 3-0 kazanınca, 2. etapta ne olursa olsun, sahada bir performans beklentisi vardı. Böyle bir maçın, atmosferin içinde taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması ve desteklemesi ayrıca önemliydi, teşekkür ederim" dedi.

"DOSTLUK İZ BIRAKACAK"

Kırklarelispor ile sergiledikleri dostluğun önemine değinen teknik adam, "Zaman alamayan birçok oyuncumuzu oynatmış olduk. Kırklarelispor ile dostluğımız, futbolda uzun süre anılacak ve iz bırakacak bir olumlu olaydı" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE GENÇ LAZIM"

Genç oyuncu kazanmanın gereğine değinen deneyimli hoca, "Genç oyuncu kazanmak, Türk futbolunun en büyük sorunklarından. İyi bir jenerasyon geldi ve milli takıma da iyi yansıdı ama yıllardır Fenerbahçe'de de bu oyuncuları çıkarmak ve oynatmak konusunda sorun var. Bu halledilmesi gereken bir mesele. Futbolun geldiği bu noktada, özellikle endüstriyel futbolun geldiği noktada çözümlere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"SABRETMEK GEREKİYOR"

Ferdi genç bir oyuncu, Vedat da yaşlı değil. Ozan daha önce yapılan yatırım ama o da genç sayılan bir oyuncu. Kaleci Altay, o da genç bir oyuncu. Bunlar endüstriyel futbol hamleleri. Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği oyuncular da olması gerekiyor. Uzun süreli bir çalışmanın ve sabrın gereği var.

"DENİZ BİTTİ, KARA GÖRÜNDÜ"

Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü. Her takım bu sorunlarla uğraşıyor. Her kulüpler için aynı sorunlar oldukça fazlasıyla devam ediyor. Türkiye'de sadece futbol federasyonu değil, umarım bütün kurumlar destek olur ve bu bir plan, proje içinde gider. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Avrupa'nın 32-33 ülkesinden daha fazla 0-17 yaş grubunda insan var. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Bu sosyal, kültürel ve sportif kalkınmayı yaptığında, bileği bükülmez bir ülke olacaktır Türkiye sporda.

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