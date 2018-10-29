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Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tweet attı. Taraftarlar Ersun Yanal'a 'geri dön' mesajları yağdırdı.

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ersun Yanal'ın bu sabah yaptığı paylaşımın ardından Fenerbahçeli taraftarlar adeta coştu. Ersun Yanal, Cumhuriyetimizin 95. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına yüzlerce yorum yağdı.

İşte o paylaşımlar...

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Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarıSpor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
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ersun yanal Fenerbahçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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