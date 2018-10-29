Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ersun Yanal'ın bu sabah yaptığı paylaşımın ardından Fenerbahçeli taraftarlar adeta coştu. Ersun Yanal, Cumhuriyetimizin 95. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına yüzlerce yorum yağdı.
İşte o paylaşımlar...
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