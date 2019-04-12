SPOR

Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile bazı futbolcular, hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile bazı futbolcular, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki evine başsağlığı dilemek için sabah giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcuların taziye ziyaretine de katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile kulübün başkan vekili Semih Özsoy'un da taziye ziyareti için gittiği evde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcular Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Martin Skrtel, Bartu ailesine başsağlığı diledi.

Ersun Yanal, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir spor adamını kaybettiğini belirterek, "Bütün camiamızın ve ailesinin başı sağolsun. Yarın törende son görevimizi yapacağız. Can Bartu örnek birisiydi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

SAMANDIRA'DA SAYGI DURUŞU

Bartu’nun vefatının ardından Fenerbahçe ve kulüp personellerinin bugün yapılan idman öncesinde merhum için saygı duruşunda bulunduğu ve Can Bartu Tesisleri’nde bulunan Fenerbahçe bayrağının yarıya indirildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün hayatını kaybeden efsanemiz Can Bartu için Futbol A takımımız antrenman öncesinde saygı duruşunda bulundu.
Galatasaray maçının hazırlıklarını efsanemizin isminin verildiği Can Bartu Tesisleri'mizde sürdüren Fenerbahçemiz'de, antrenman öncesinde sahada birbirlerine kenetlenen teknik heyet, oyuncular ve personelimiz saygı duruşunda bulundu. Tesislerdeki Fenerbahçe bayrağı da yarıya indirildi."

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