Ersun Yanal yabancı sınırı hakkında konuştu

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan teknik adam Ersun Yanal, son dönemde yeniden tartışılmaya başlanan yabancı sınırlaması konusunda açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini belirtirken, asıl sorunun 'sınır' olmadığını dile getirdi.
Ersun Yanal, altyapıya dikkat çekerken ''Yabancı sınırı, Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunuluyor. Oysa ki konuşulması gereken, altyapılarda daha iyi imkanlar sağlanarak, yetenekli gençlerin becerilerini nasıl geliştirebileceğimiz olmalı. Biz dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başındayız, Avrupa'nın en genç toplumunu oluşturuyoruz. Buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı ligine sahibiz. Peki neden? Yeteneksiz miyiz yoksa ilgisiz mi? Programsız mıyız umursamaz mı? Doğru soruları sormazsak doğru yanıtlara ulaşamayız. Öncelikli gündemimiz gençlerimize sunduğumuz olanakları tartışmak, onların gelişimini sağlamak ve rekabet edeceğimiz ülkelerin oyuncularına ihtiyaç duymayacağımız kaliteli oyuncuları üretmek olmalı. Daha da geç olmadan!'' ifadelerini kullandı.
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