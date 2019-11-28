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Ersun Yanal'ın çözümü hazır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi, gol yollarında yaşanan sıkıntıya teşhisi koyup çözümü hazırladı. Hücum hattından Vedat Muriqi'e daha fazla destek isteyen Yanal, antrenmanlarda futbolcularına bitiricilik üzerine çalışmalar yaptırıyor.

Ersun Yanal'ın çözümü hazır

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe, yakaladığı dört net pozisyon ve yüzde 60 topa sahip olma oranına rağmen BtcTurk Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Sezon başından beri pasa dayalı ve topa hakim olma üzerine oyun kuran sarı-lacivertli ekip, ligin en fazla pozisyona giren takımı olarak dikkat çekiyor. Ancak, Fenerbahçe, son vuruş ve bitiricilikte sıkıntı yaşıyor. Sorunun çözümü için yoğun mesai harcayan teknik patron Ersun Yanal, gol yollarındaki sıkıntının teşhisini koydu, reçeteyi de hazırladı. Tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda oyuncularıyla bitiricilik üzerine çalışmalar gerçekleştirip, takımı üst seviyeye çıkarmak için gereken her şeyi yapıyor. Sarı-lacivertlilerde 7 gol bulan Vedat Muriqi'e hücum hattının da daha fazla destek vermesi istenirken, diğer taraftan da Samandıra'da özel şut çalışmaları üzerinde duruluyor. Takımdaki inanç, oyundan kopmama ve hırsın, teknik ekibi memnun ettiği belirtildi.

NET GOL POZİSYONUNDA LİDER

Ligde geride kalan 12 hafta sonunda 45 net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, bu alanda rakiplerini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler attığı 21 gol ile ligde en çok gol bulan takımlar sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Ayrıca oynadığı maçlarda 10 topu direkten dönen Fenerbahçe, bu istatistikte de lider konumda bulunuyor.

(DHA)

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ersun yanal Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
emrenin çok lakayt ve ukalaca kullanıp kaçırdığı penaltı gol olsa ersun rahatlardı..takımın mutlaka bir veya iki penaltıcısı olmalı..hasanaliye de birazorta çalıştırılmalı..adam 6 yıldır orta öğrenemedi
korkak ersun 6-4-0
bırak git korkak...
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