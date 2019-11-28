Ersun Yanal'ın çözümü hazır

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe, yakaladığı dört net pozisyon ve yüzde 60 topa sahip olma oranına rağmen BtcTurk Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Sezon başından beri pasa dayalı ve topa hakim olma üzerine oyun kuran sarı-lacivertli ekip, ligin en fazla pozisyona giren takımı olarak dikkat çekiyor. Ancak, Fenerbahçe, son vuruş ve bitiricilikte sıkıntı yaşıyor. Sorunun çözümü için yoğun mesai harcayan teknik patron Ersun Yanal, gol yollarındaki sıkıntının teşhisini koydu, reçeteyi de hazırladı. Tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda oyuncularıyla bitiricilik üzerine çalışmalar gerçekleştirip, takımı üst seviyeye çıkarmak için gereken her şeyi yapıyor. Sarı-lacivertlilerde 7 gol bulan Vedat Muriqi'e hücum hattının da daha fazla destek vermesi istenirken, diğer taraftan da Samandıra'da özel şut çalışmaları üzerinde duruluyor. Takımdaki inanç, oyundan kopmama ve hırsın, teknik ekibi memnun ettiği belirtildi.

NET GOL POZİSYONUNDA LİDER

Ligde geride kalan 12 hafta sonunda 45 net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, bu alanda rakiplerini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler attığı 21 gol ile ligde en çok gol bulan takımlar sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Ayrıca oynadığı maçlarda 10 topu direkten dönen Fenerbahçe, bu istatistikte de lider konumda bulunuyor.

(DHA)

