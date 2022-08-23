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Ertan Süzgün Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı, programdan neden ayrıldı? Ertan Süzgün kimdir?

23.08.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Futbol programının spor muhabiri Ertan Süzgün programa ilişkin sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın yorumculuklarını üstlendiği Beyaz Futbol programına ilişkin yaşanan flaş gelişme sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Ertan Süzgün Beyaz Futbol'dan ayrıldı , programdan neden ayrıldı? Ertan Süzgün kimdir? Detaylar haberimizde...

Ertan Süzgün Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı, programdan neden ayrıldı? Ertan Süzgün kimdir?

Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yapılan açıklama futbolseverleri şaşırttı.Peki Ertan Süzgün kimdir? Ertan Süzgün, Beyaz Futbol'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

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ERTAN SÜZGÜN BEYAZ FUTBOL'DAN AYRILDI MI?

Beyaz Futbol'da spor muhabiri olarak görev yapan Ertan Süzgün, programdan ayrıldığını duyurdu.

ERTAN SÜZGÜN BEYAZ FUTBOL'DAN NEDEN AYRILDI?

Ertan Süzgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"10 yıldır çalıştığım Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki görevlerimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.

Bu yolda desteklerini esirgemeyen başta Ertem Şener olmak üzere Onur Yıldız ve Erkut Öztürk gibi beraber çalıştığım müdürlerime, Kanal Yönetimine, tüm ekip arkadaşlarıma, yorumcularımız Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok teşekkür ederim.

Bana her zaman destek olan siz değerli takipçilerime de teşekkürlerimi sunuyorum.
En kısa sürede yeni projelerde görüşmek üzere.
Saygılarımla "

ERTAN SÜZGÜN KİMDİR?

Ertan Süzgün, 10 senedir Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol programında spor muhabiri olarak görev yapıyordu.

Ertan Süzgün'ün sosyal medya hesabında 219 bin takipçisi bulunuyor.

Süzgün, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Beyaz Futboldan ayrıldığını duyurmuştur.

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