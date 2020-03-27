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Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni gelişme

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) korona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni takvimi 3 hafta içinde belirleyeceği açıklandı.

Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni gelişme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve uluslararası spor organizasyonlarının temsilcileri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili dün bir telekonferans gerçekleştirdi.

Toplantıda IOC'nin, etkinliği erteleme kararının neden alındığı hakkında muhataplara bilgi verdiği, oyunların gerçekleştirileceği yeni tarihler üzerine de görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bazı katılımcıların Japonya'da son yıllarda görülen öldürücü yaz sıcaklarına dikkat çekerek olimpiyatların ilkbaharda yapılması yönünde görüş bildirdiği ifade edilirken, bazılarının ise ülkedeki tayfun mevsimi nedeniyle etkinlikleri yaz başında düzenlemenin iyi bir seçim olacağını dile getirdiği kaydedildi.

IOC Başkanı Thomas Bach'ın olimpiyatlarla ilgili yeni takvimi 3 hafta içinde belirlemeyi hedeflediği, erteleme kararından kaynaklanacak organizasyon problemlerinin nasıl üstesinden gelineceğinin de konuşulduğu vurgulandı.

ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar hem IOC hem de Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, IOC geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın 4 hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "Olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.

Son olarak da IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe oyunların ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyatları paralimpik oyunları koronavirüs

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