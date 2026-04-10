Ertuğrul Doğan'dan G.Saray'a sert salvo! "Hatırlatmasını biliriz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camianın gündemine dair zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk’ün söylemlerine ve TFF’nin verdiği cezalara sert tepki gösteren Doğan, Türk hakemliğinin Dünya Kupası’nda temsil edilmemesini ise "beklenen bir sonuç" olarak nitelendirdi.

"CİDDİYE ALMADIK METİN ÖZTÜRK'Ü!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Yöneticilerimiz Metin Öztürk’e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar."

"33 bin küsür taraftarımıza ceza verilmiş. Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp. Başka konular var, TFF’yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim başkan bu konularda hassas itirazımızı yapacağız ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum.

Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor bilemiyorum göremiyorlar ama biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Ne olursa olsun o stadyum o gün dolacak. Öyle ya da böyle dolacak."

"SİZ NE BEKLİYORDUNUZ?"

"Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'den Dünya Kupası'nda hakem yok! Bunun anlamı.. Herkesin anlayacağı bir durum! Türk hakemliği için kayıp ve ayıp! İnşallah önümüzdeki günlerde Türk hakemleri buralarda olur!

İnsanlar şaşırmış! Ben şaşırmadım da... Ne bekliyorlardı? 3-4 Türk hakem mi çağıracaklardı? ne diyelim, hayırlısı..."

"TAM YERİNE KOYMUŞ LAFI..."

SORU: "Galatasaray maçından sonra Maçka'dan bir imamımız, Metin Öztürk'e 'Sizin statta ilahi mi okunuyor?' demiş. Siz izleyince ne hissettiniz?"

Ertuğrul Doğan: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yorum yapılamaz, bize özgü... Tam yerine koymuş lafı. Yönetici arkadaşlarıma muhatap olmamalarını söyledim. Çok incinmişler. Ama bunlara alışmaları lazım. Bize böyle bir tepki verirlerse, böyle bir cevap alırlar."

"7-8 OYUNCUMUZA ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"

"Büyük ihtimalle Avrupa'da olacağız gibi... Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun için de transfer gerekiyor. Eksiklerimizi biliyoruz, gerekenleri yapacağız. 7-8 oyuncumuza çok ciddi teklifler var ama zamanı gelince bakacağız. Hepsini verme durumumuz da yok.

Futbolda her zaman gelenler gidenler var, bir sürü konu var. Hangi oyuncuya ne teklif geldiğine göre değişir Trabzonspor'un belli oyuncuları alması ve para kazandırması lazım. Trabzonspor scout ekibinin elinde 4'er farklı seçenekler hazır."