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Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'ya dikkat çeken Salah çıkışı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferi üzerinden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'ya dikkat çeken Salah çıkışı!
Burak Kavuncu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Salah transferiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Doğan, “Hiçbir bilgim yok, biz istedik, aldık” ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'YA NET YANIT

Ertuğrul Doğan dan Serdal Adalı ya dikkat çeken Salah çıkışı! 1

Beşiktaş ile adı uzun süre anılan ancak gerçekleşmeyen Mohamed Salah transferi, Trabzonspor'un yıldız futbolcuyla anlaşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah transferini kendilerinin istemediğini ve farklı bölgeler için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklarken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan bu sözlere dikkat çeken bir yanıt geldi.

Doğan, kendisine yöneltilen “Biz istemedik” açıklaması hakkındaki soruya, “Hiçbir bilgim yok, biz istedik, aldık.” cevabını verdi.

"4-5 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRDIK"

Ertuğrul Doğan dan Serdal Adalı ya dikkat çeken Salah çıkışı! 2

Salah transferinin kısa sürede tamamlandığını belirten Doğan, görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Doğan, “Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı ayrıca iki tarafın da transfer konusunda istekli olduğunu belirterek, “İki taraf da ilk dakikadan itibaren olumlu bir şekilde görüştü, 4-5 gün içinde sonuçlandırmış olduk.” dedi.

"PREMİER LİG'İN EN BÜYÜK OYUNCUSU"

Ertuğrul Doğan dan Serdal Adalı ya dikkat çeken Salah çıkışı! 3

Salah'ın kariyeri hakkında yorum yapmaya gerek olmadığını belirten Doğan, Mısırlı yıldızdan övgüyle bahsetti.

Doğan, “Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok, Premier Lig'in en büyük oyuncusu. Çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacağını düşünüyorum.” dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN OYUNCU GETİREBİLİRİZ"

Ertuğrul Doğan dan Serdal Adalı ya dikkat çeken Salah çıkışı! 4

Trabzonspor'un transfer gücüne de vurgu yapan Doğan, “Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden, her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir. İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız.” ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA SALAH İÇİN BÜYÜK KARŞILAMA

Ertuğrul Doğan dan Serdal Adalı ya dikkat çeken Salah çıkışı! 5

Salah'ın Trabzonspor'a transferinin şehirde büyük heyecan oluşturduğunu belirten Doğan, yıldız futbolcunun Trabzon'da coşkuyla karşılanacağını söyledi.

Doğan, “Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğuna inanıyor. Trabzon'da muhtemelen bu akşam 20 bin kişi karşılayacak. Herkes çok mutlu, kafası rahat.” ifadelerini kullandı.

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