Ertuğrul Doğan: “Temiz futbol en büyük idealimizdir”

Başkan Ertuğrul Doğan’ın, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Trabzonspor’un dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu belirterek, “Trabzonspor Kulübü, camiasıyla vardır. Bu büyük kulüp geçmişte parçalarını birleştirerek bütün olmuştur. Bir değerler manzumesine sahiptir.

Ne eksik ne de fazla, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımıdır. İstanbul saltanatını yıkmış, şampiyonluklara uzanmış, sayısız başarılar kazanmış Trabzonspor, oyunu güzelleştirmek adına hep örnek oluşturmuş, oyundaki adaletin sağlanması konusunda da önderlik yapmıştır” dedi.

Yıllardır uğradıkları haksızlıklar karşısında mücadele verdiklerini belirten Doğan, ”Görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belli ki futbolumuz ‘adalete’ çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. ‘Temiz Futbol’ en büyük idealimizdir” ifadelerini kullandı.

Ekonomik anlamda ciddi işlerin altına imza attıklarını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorlu bir sürecin içerisinden geçsek de kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için büyük gayret gösteriyoruz. Devamını da getireceğiz. Yakın gelecekte yeni sponsorluklar ve projeleri hayata geçirerek ciddi bir geliri yine kulübümüze kazandıracağız. Hedefimiz, borçsuz ve kendi öz kaynaklarıyla büyüyen Trabzonspor’dur. Bütün bunları yaparken sahadaki planlamamızı da aynı paralelde yürütmeye çalışıyoruz. Bazen talihsiz sonuçlar alsak da bunu düzeltecek akla ve tecrübeye sahibiz. Gerek teknik ekibimiz gerekse oyuncularımız sorumluluklarının farkında ve ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Sahadaki hedefimiz de sadece tek sezonluk değil, sezonlara yayılacak organizasyonuyla sürdürülebilir başarıya sahip olacak Trabzonspor. Başta da söylediğim gibi, parçalanmamalıyız bütün olmalıyız. Hepimiz Trabzonspor’un gölgesindeyiz ve bu kulübü dert edinenleriz. Şunu iyi bilin ki, birlikteliğe geçmişten daha fazla ihtiyacımız var. Ayrışmayalım, birleşelim. Azalmayalım, çoğalalım. Yol bizim, gelin hep beraber yürüyelim” şeklinde konuştu.





