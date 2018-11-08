Ertuğrul Özkök: Fatih Terim başkanlığa mı oynuyor?

İşte Ertuğrul Özkök'ün değerlendirmesi:

Fatih Terim sözleri! Başkanlık...

1 / 13 Dün sabaha karşı... Schalke maçı bitmiş ve ben Fatih Terim’in basın toplantısını dinlerken, bir yandan da notlar alıyorum.

2 / 13 ŞiFRE 1: 25 DAKiKANIN 22’Si DERBiYE Basın toplantısı başlarken kronometreye basıyorum. Toplantı bittiğinde tam 25 dakika 19 saniye yazıyor. Kaydı geri sarıp tekrar izliyorum. Derbi sorusu basın toplantısının tam 3 dakika 31’inci saniyesinde soruluyor. O andan itibaren Fatih Terim sadece derbi olayı üzerine konuşuyor. Bu da demektir ki, maç öncesi ve maç sırası boyunca da konsantrasyonu hala derbinin etkisindeymiş.

3 / 13 ŞiFRE 2: HER MAÇ AYRIDIR KURALINA UYMADI Spor yönetiminde “Her maç ayrıdır” kuralı vardır. Terim basın toplantısında bu kurala uymadı.

4 / 13 ŞİFRE 3: FENER KULÜBESi’ VE ‘MAÇ YÖNETiMi’ KELiMESi Derbide yaşanan olaylarla ilgili olarak iki sorumluyu hedef gösterdi. Birincisi: “Hakem” demedi, “Maç yönetimi” dedi. İkincisi “Fenerbahçe kulübesi” dedi.

5 / 13 ŞİFRE 4: ‘ALİ KOÇ ViZYONU’ iLE NE MESAJI VERDi? Konuşmasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç’tan bir kere söz etti. Onda da “Bu, Ali Koç vizyonuna yakışmadı” diyerek, ilişkilerin düzeltilmesi için kapıyı aralık bıraktı.

6 / 13 ŞİFRE 5: ART ARDA ÜÇ CÜMLENİN ADRESİ NE? Konuşmasının en ilginç bölümlerinden biride ise, “Galatasaray’ın birleşmesi lazım” ifadelerini kullandı. Arkasından da şunları söyledi: “Galatasaray markası ile Fatih Terim adının yan yana gelmesinden rahatsız olanlar...” Onun arkasından da şu geldi: “30 milyon ile bu ismin birleşmesinden rahatsız olanlar var.” Art arda gelen bu cümleleri birleştirince çıkardığım sonuç şu oldu: Bu cümlelerin adresi Galatasaray’ın içinde bir yer.

7 / 13 ŞİFRE 6: ERDOĞAN TARZI SAHiPLENME Hasan Şaş’la ilgili sözleri, tam liderlik tarzındaydı... Terim, “Tasvip etmiyorum, ama ceza verilecekse biz veririz!Onun kulübe yararı zararından fazladır" dedi.

8 / 13 ŞİFRE 7: ‘ÜÇ BÜYÜK KULÜP’ RUHUNA SAHiP ÇIKTI Konuşmasında ligde “İki rakibinden” söz etti. “Birinden 2 puan, ötekinden 10 puan ilerdeyiz” diyerek, birinci olan Başakşehir’i dışarda bıraktı. Türkiye Ligi’nin “Üç büyükler ruhuna” sahip çıktı ve bir anlamda “Bu gurubun lideri artık benim” hissi uyandırdı.

9 / 13 ŞiFRE 8: VEFAT EDEN FENERLi MESAJI Derbi karşılaşması başlamadan hemen önce statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç taraftar Koray Şener için söylediği sözlerde samimiydi. Ölüm haberini maçtan hemen sonraki TV röportajından sonra öğrendiği yolundaki sözleri ikna ediciydi.

10 / 13 ŞiFRE 9: ELLERİN MASA ALTINDA OLMASI Fatih Terim sadece söyledikleriyle değil, beden diliyle de konuşan bir insandır ve ben bunu severim. Ama dikkat ettim, derbi ile ilgili konuşmasının 30-40 saniyelik bölümü dışında konuşurken ellerini hep masanın altında tuttu. Bu da sıkıntılı bir psikoloji içinde olduğunu gösteriyordu.

11 / 13 ŞiFRE 10: ‘SUYUN ÖTE YANI’ SÖZÜNÜN HEDEFi Konuşmasında kullandığı en ilginç ifadelerden biri “Suyun öte yanı” kelimesi oldu. Bu konudaki düşüncelerimi bugün kendi köşemde okuyabilirsiniz.

12 / 13 ŞiFRE 11: ‘KOREOGRAFi YAPMA’ SÖZÜNÜN ARKA PLANI NEDİR? Konuşmasının sonunda “Ne zaman bir koreografi yapsam” diye bir cümle kullanarak Fatih Terim sözlüğüne yeni bir kavram ekledi.