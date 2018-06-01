Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve daha önce Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Ertuğrul Taşkıran geçen sezon Boluspor ile 1 milyon Euro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ancak Boluspor yönetimi, sözleşmesi sona eren Taşkıran'la devam etmeme kararı alarak yollarını ayırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Ertuğrul'un 1 yıl olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.
Ertuğrul Taşkıran, kırmızı beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada yerini almıştı. Taşkıran’ın transfer ücreti ve çok fazla sahada yer almaması tartışmalara neden olmuştu.
(DHA)
Galatasaray, Oğuzhan Özyakup'un menajeri ile transfer görüşmesi yaptı!
Anderson Talisca'nın menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor iddiası
Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin
Neustadter'den Aykut Kocaman itirafı!
Aziz Yıldırım: Terraneo, Capello ve Kloop olmayınca Vitor Pereira'yı getirdi
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
Bolt yeniden sahalara dönüyor
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Trabzonspor'a Kucka piyangosu
Okuyucu Yorumları 0 yorum