Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve daha önce Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Ertuğrul Taşkıran geçen sezon Boluspor ile 1 milyon Euro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Boluspor yönetimi, sözleşmesi sona eren Taşkıran'la devam etmeme kararı alarak yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Ertuğrul'un 1 yıl olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.

Ertuğrul Taşkıran, kırmızı beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada yerini almıştı. Taşkıran’ın transfer ücreti ve çok fazla sahada yer almaması tartışmalara neden olmuştu.

(DHA)

