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Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, geçen sezon transfer ettiği 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdı.

Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve daha önce Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Ertuğrul Taşkıran geçen sezon Boluspor ile 1 milyon Euro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Boluspor yönetimi, sözleşmesi sona eren Taşkıran'la devam etmeme kararı alarak yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Ertuğrul'un 1 yıl olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.

Ertuğrul Taşkıran, kırmızı beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada yerini almıştı. Taşkıran’ın transfer ücreti ve çok fazla sahada yer almaması tartışmalara neden olmuştu.

(DHA)

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ertuğrul taşkıran boluspor

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