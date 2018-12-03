Erwin Koeman: Başa çıkmam gereken, içinde bulunduğumuz durum

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, “Öncelikle karşılaşmadan önce bugün Engelliler günü. Engelli kardeşlerimizi yanımızda görmek, hem yetişkinlerin hem çocukları görmek bizim için güzeldi. Hollanda da ben epilepsi elçisiyim. Benim çocuğumda epilepsi. Onları bugün görmek güzeldi” diye konuştu.

Hollandalı teknik adam, “Bugün iyi işler yaptık. Ortaları değerlendirme konusunda daha iyi işler yapabilirdik. Oyuncularım 90 dakika boyunca savaş verdiler. İçinde bulunduğumuz durum normal değil. Benim işim şu an elimdeki oyuncularla bu işin üstesinden gelebilmek. Oyuncularım çok büyük savaş verdiler. Şans yanımızda olsa bu akşam kazanabilirdik. Oyuncularımla ilgili kesinlikle şikayetçi olamam” ifadelerini kullandı.

Slimani’nin performansıyla ilgili ise sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, “Slimani, Fenerbahçe’nin oyuncusu, Ben ona hala inanıyorum. Evet gol atması gereken bir oyuncusu. Pozisyonları istediği gibi sonuçlandıramıyor. O da bunun farkında” şeklinde konuştu.