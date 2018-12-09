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Erwin Koeman: Ben tamamen işime odaklandım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.12.2018 22:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Akhisarspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, "Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor." dedi.

Erwin Koeman: Ben tamamen işime odaklandım

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İşleri yarım yamalak yaptığımız bir anda 1-0’ı getiren golü bulmayı başardılar. Bizim için ondan sonra işler zorlaştı” dedi.

Koeman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi işler yapmalarına rağmen devreye 1-0 geride girdiklerini söyledi.

İkinci yarıda rakip sahada oynadıklarını kaydeden Koeman, "Bir şeyler yapmaya çalışsak da çok fazla şey üretemediğimizi gördük. Daha sonra oyuna Manu girdi. Çok hızlı, güçlü bir oyuncu. Onun golüyle maç noktalandı bana göre. Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor. İyi bir akşam olmadı bizim için ama ben hala bir savaşçıyım." ifadelerini kullandı.

Koeman, bir basın mensubunun, Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin konuşulduğunu hatırlatarak, kadronun yeterli olup olmadığını sorması üzerine, "Öncelikle ben, üstlerimin vereceği kararlarla ilgili konuşamam. Ben işin tamamen futbol kısmına odaklanmış durumdayım. Buna mecburum zaten. Son haftalarda gol atma noktasında sorun yaşıyoruz. Gol atamadığınız zaman da maç kazanmak sizin için zor bir hal alıyor. Sorunuzu anlıyorum ama cevabını burada vermeyeceğim. Ben cevabı biliyorum ancak bu konuyu basın önünde anlatmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin küme düşme hattına gerilediğinin hatırlatılması üzerine Koeman, şunları kaydetti:

"Umarım bazı futbolcularım en yakın zamanda aramıza döner. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yaratıcılığa ihtiyacımız var. Perşembe oynayacağımız Spartak Trnava maçı var. Peş peşe maçlar oynayacağız. Zor bir program var ve dinlenme fırsatımız yok. Zor bir durum içindeyiz ama devam etmek zorundayız. Ben bir savaşçıyım. Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya, kulüp için çabalamaya mecburuz. Şu an Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönemin içindeyiz ama yapabileceğimiz tek şey işimize devam etmek."

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Fenerbahçe Erwin Koeman

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
neden şoktasınız geri zekalılar. alışmadınız mı daha. defolun gidin lan şu takımdan. comollide sende.
her hafta size şok zaten çok iyi oynuyorsunuz ya
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