Erwin Koeman'ın Spartak Trnava maçı öncesi basın toplantısı 3 dakika sürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ve Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, ''Kadromuzda 8 tane 21 yaş altı oyuncumuz var. Böyle bir kadromuz var elimizde. Birazdan antrenmana çıkacağız. Antrenmandan sonra oyuncularıma 11'i duyuracağım. Elimizdeki en güçlü 11 ile sahaya çıkacağız. Turu geçmiş olsak da futbol oynamaya çalışacağız ve kazanmak için buradayız. Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar özgüven açısından önemli.'' sözlerini kullandı.
Kazanmak için oynayacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Roman her maç oynadı ve bu yüzden dinleniyor. Mehmet Topal'ı sakatlığının tam anlamıyla iyileşmesini beklediğimiz için İstanbul'da bıraktık. Ligi de düşünmek zorundayız. Buraya gelen 8 tane U21 takımından futbolcumuz var. Ben korkmuyorum ve sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.
Hollandalı teknik adamın basın toplantısı sadece 3 dakika sürdü.
SKRTEL: ''SABIRSIZLANIYORUM''
Slovak futbolcu Martin Skrtel ise Slovakya'da oynanacak maç hakkında ''Maç için sabırsızlanıyorum. Kariyerimde ilk kez Slovak bir takıma karşı oynayacağım. Milli maçlar dışında ilk kez Slovakya'da olacağım. Benim için heyecan verici.'' diye konuştu.
RADOSLAV LATAL: FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM
Spartak Trnava'nın teknik direktörü Radoslav Latal, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.
Radoslav Latal, düzenlediği basın toplantısında, yarınki maçta Fenerbahçe'nin oyun tarzı ve kadrosuna göre hareket edeceklerini kaydederek, kaliteli bir rakibe karşı oynayacaklarını dile getirdi.
Son altı aylık sürecin kendileri için istedikleri şekilde geçmediğini anlatan Latal, "Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." dedi.
Spartak Trnavalı oyuncu Kubilay Yılmaz ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Öncelikli hedefim, Türk Milli Takımı'nda forma giymek." diye konuştu.
Slovak ekibi, toplantı sonrası gerçekleştirilen antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Oynanan 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Spartak Trnava'yı İstanbul'da 2-0 yenmişti.
Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
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