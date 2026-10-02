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Erzincan'ın "gençlik iksiri" tezgahlarda kapış kapış gidiyor!

Erzincan’da sonbahar aylarında hasat edilen ve halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu meyvesi tezgahlarda yerini aldı.

Erzincan'ın "gençlik iksiri" tezgahlarda kapış kapış gidiyor!

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen gilaburu, kırmızı taneleriyle dikkati çekiyor. Suyu çıkarılarak tüketilen meyve, reçel, sirke ve salamura yapımında da kullanılıyor.

Erzincan ın "gençlik iksiri" tezgahlarda kapış kapış gidiyor! 1

BAĞIŞIKLIĞA BİREBİR

C vitamini, fenolik birleşikler ve antioksidanlar içeren gilaburunun, yörede özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tüketildiği belirtiliyor.

Her yıl sonbahar döneminde satışa sunulan gilaburu, Erzincan’da aktar ve seyyar satıcıların tezgahlarında vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan genç
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