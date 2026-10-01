YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Tarladan çıkıp büyükşehirlere gönderiliyor! Alucra kelemi hasadı başladı

Giresun'un Alucra ilçesinde yöreye özgü yerel beyaz lahana olarak bilinen Alucra keleminin (beyaz lahana) hasadına başlandı. Alucra'nın özellikle Gürbulak köyünde yetiştirilen ve yöreye özgü tadı ile dayanıklılığıyla bilinen Alucra kelemi, tarlalardan toplanarak tüketicilere ulaştırılmaya başlandı. Haziran ve temmuz aylarında hazırlanan arazilere dikilen fidelerin hasadı, yaklaşık 15 Eylül itibarıyla başlıyor ve aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.

Tarladan çıkıp büyükşehirlere gönderiliyor! Alucra kelemi hasadı başladı

Hasat edilen kelem başta Alucra'da cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere de gönderiliyor. Yöresel yemeklerde kullanılan ürün, özellikle turşu yapımında tercih ediliyor.

"FINDIĞIN YETİŞMEDİĞİ İLÇEDE ALTERNARİF ÜRÜN"

Tarladan çıkıp büyükşehirlere gönderiliyor! Alucra kelemi hasadı başladı 1

Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, Alucra keleminin ilçede fındığa alternatif tarımsal ürün olarak üreticilere katkı sağladığını belirtti.

Bu yıl verimli bir sezon geçirildiğini ifade eden Metinyurt, "Giresun denince akla fındık gelse de coğrafi şartları nedeniyle fındığın yetişmediği Alucra'da, yöremize has Alucra kelemi alternatif bir tarım ürünü olarak üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Bu yıl oldukça bereketli bir dönem geçiriyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyoruz" dedi.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Tarladan çıkıp büyükşehirlere gönderiliyor! Alucra kelemi hasadı başladı 2

Metinyurt, Alucra Keleminin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Coğrafi işaret tescili için Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Giresun'un bir ürününün daha coğrafi işaretle tescillenerek marka değeri kazanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Alucra keleminin coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün yöresel kimliğinin korunmasının yanı sıra tanınırlığının ve ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en pahalı mantarı belli oldu: Doğada bulmak adeta şans!Dünyanın en pahalı mantarı belli oldu: Doğada bulmak adeta şans!
Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri belli oldu! Zirvedeki şaşırtmadıTürkiye'nin en iyi sokak lezzetleri belli oldu! Zirvedeki şaşırtmadı

Anahtar Kelimeler:
beyaz lahana yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.