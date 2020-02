Erzincan Müftüsü Çetin: “Üç aylar hata ve eksiklerden kendimizi arındırma ayıdır”

“Bu aylarda mümkün olduğu kadar oruç tutulmalı”

Üç aylarda yapılması gerekenlere değinen Müftü Çetin, “Öncelikli olarak bol bol istiğfar etmeliyiz yani tövbe diyerek varsa yanlışlarımız, hatalarımız, eksiklerimiz bunlardan kendimizi arındırmalıyız. Bu aylarda mümkün olduğu kadar oruç tutmalı yani ramazana hazırlık yapmalı. Bunun yanında nafile ibadetlerimizi artırmak ki, bu namaz olabilir, sadaka vermek, fakir ve fukaraları gözetmek şeklinde olabilir. Bütün bunlar bu aylarda diğer aylara göre daha fazla yapılması gereken ibadetlerdir. Bu aylar içerisinde özellikle komşu ve yaşlı ziyaretleri yapmak, gönülleri hoş etmek, gönül alma insanlar arasında küskünlük ve dargınlık varsa bunları gidermeye çalışmak önemlidir. Bu aylarda çok, çok dualar etmeli, Allah’ı zikretmek, Allah’ı anmak kısaca Allah ile beraber olmaya çalışmak gerekir” şeklinde konuştu.

“Ömrün tekrarı yok”

Bu aylar günlerin boşa geçirilmemesi uyarısında da bulunan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “Ömrün tekrarı yok, giden günlerinde geri getirilmesi şansı yok. Zamanı değerlendirmediğimiz de zaman bakıyorsunuz akıp gitmiş. Yarın keşke biraz daha vaktim olsaydı diyecek zaman gelebilir. Fakat unutmamalı ki o vakit geldiğinde Allah ömrü ne uzatır ne de kısaltır. O gün her şey biter. Bu yüzden her şey bitmeden önce fırsat elimizde iken Bu maneviyat ikliminde bu 3 aylarda her şeyi yeniden değerlendirmek ve tabi ki daha iyi değerlendirmek, Allah’a daha yakın olabilmek elimizdedir” ifadelerini kullandı.