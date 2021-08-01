Erzincan ve Ağrı'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

ERZİNCAN/AĞRI (AA) - Erzincan ve Ağrı'daki farklı kurum ve belediyelerden Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine itfaiye aracı, su tankerleri, dozer, tır ve personel gönderildi.

Erzincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı belediye ve kamu kurumları ile İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip ve personel, Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bölgeye gönderildi.

Erzincan Belediyesinden söz konusu yangın bölgesine, 1 itfaiye aracı ile 1 su tankeri ve 6 personelin yanı sıra, Erzincan İl Özel İdaresince 1 tır, 1 dozer ve 3 personel, İliç ilçesinden 2 personel ve 1 su tankeri, Refahiye Belediyesinden de 1 su tankeri ve 2 personel destek için yola çıktı.

Ayrıca dağıtılmak üzere bölgeye 24 bin 24 şişe pet su ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, Allah'tan, ülkenin doğal afetlere maruz kalmamasını dilediklerini belirterek, yurdun muhtelif yerlerinde çıkan yangınları söndürmek için Erzincan Valiliği ve Belediyesince bölgeye destek ekipler ve araçlar gönderildiğini ifade etti.

- Ağrı

Ağrı da ise Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ve belediyelerin iş birliğiyle orman yangının devam ettiği Manavgat ilçesine 3 dozer, 3 çekici, 2 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 14 personel gönderildi.

