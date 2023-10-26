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Erzincan’da 24 dakika kitap okuma etkinliği devam ediyor

26.10.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Erzincan Valiliği tarafından başlatılan ‘Kitap Candır Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan’ projesi çerçevesinde tüm Erzincanlılar 24 dakika kitap okuyor.

Erzincan’da 24 dakika kitap okuma etkinliği devam ediyor

Vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla, Erzincan Valiliği tarafından başlatılan "Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi çerçevesinde Erzincan’da ki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. "Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi çerçevesinde başlatılan kitap okuma etkinliği sadece öğrencilerle sınırlı kalmayarak, kentte bulunan esnafı ve tüm Erzincanlıları da kapsıyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ’Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan’ projesi çerçevesinde bu hafta da devam eden kitap okuma etkinliğine Cumhuriyet Mahallesi Cemevi’nde vatandaşlarla birlikte katıldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, "Kitap okumak çok güzel bir alışkanlık. Çok kitap okuyan kişi hayatta başarılı olur ve iletişim becerisi artar. Kitap okuma alışkanlığını tüm vatandaşlarımıza, özellikle de çocuklarımıza kazandırmalıyız" dedi.

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