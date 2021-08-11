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Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

11.08.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, E.Y. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen araçta, yasal olmayan yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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