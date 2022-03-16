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Erzincan'da "AR-GE İnovasyon ve Kariyer Günleri" düzenlendi

16.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASELSAN Güdüm ve İnsansız Sistemleri Program Direktörü Demet Balioğlu: - "46 yaşımıza gelmemize rağmen hala ambargo yeriz ve ambargo yediğimiz her sefer yeni bir şey geliştiririz. Ambargo yapanlara buradan çok teşekkür ederiz"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu tarafından "AR-GE İnovasyon ve Kariyer Günleri" düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkayap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkede Batı'ya özentinin artık kırıldığını söyledi.

Daha önce millet olarak çaresizlik içinde hep Batı'ya özenti durumuna itildiklerini ifade eden Makas, "Onlar bizden 50-100 yıl önde, gibi bir çaresizliğe itilmiş bir millettik. Ama hamdolsun, yeni genç nesille sayın paşam gibi, rektörümüz gibi yol yürüyenlerle, Demet Balioğlu gibi bilim insanları ile beraber o çaresizliği kırdık." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Osman Savaş ise inovasyon ile iş birliğinin, bilginin ve bilgi alışverişinin çok önemli rol oynadığı sosyal, etkileşimli bir süreç olduğunu anlattı.

- "Sebebi mevcudiyetimiz, yurt dışından bize uygulanan ambargolardır"

ASELSAN Güdüm ve İnsansız Sistemleri Program Direktörü Demet Balioğlu da ASELSAN'ın sahiplerinin Türk milleti olduğunu belirtti.

Yüzde 74,2 oranda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, yüzde 25,8 oranda ise Borsa İstanbul'a açık halka arz edilmiş bir şirket olduklarını aktaran Balioğlu, şunları kaydetti:

"Biz ambargoları severiz. Sebebi mevcudiyetimiz, yurt dışından bize uygulanan ambargolardır. ASELSAN, Kıbrıs Barış Harekatı esnasında bize uygulanan telsiz ambargosu sonucunda Türkiye'nin kendi haberleşme sistemine sahip olması için kurulmuştur. 46 yaşımıza gelmemize rağmen hala ambargo yeriz ve ambargo yediğimiz her sefer yeni bir şey geliştiririz. Ambargo yapanlara buradan çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Balioğlu, salgın döneminde solunum cihazı üretimi yapılıp yurt dışına ihraç edildiğini ve bunların yardım paketi olarak da gönderildiğini hatırlatarak, projeleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

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