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Erzincan’da bariyere çarpan alüminyum yüklü tır yandı

01.06.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da bariyere çarpan alüminyum yüklü tır yandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeyken bariyerlere çarparak alev alan alüminyum yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Mahmut Ş'nin kullandığı 33 BYB 73 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde sağdaki bariyerlere çarpıp alev aldı.

Tırdaki yangına önce Mahmut Ş. ve yoldan geçen diğer araç sürücülerince müdahale edildi.

Ardından alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarmadan yardım istendi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Olayda hafif yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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