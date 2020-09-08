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Erzincan'da belediye ekipleri Kovid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Erzincan'da belediye ekipleri Kovid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin ana caddeleri ile kaldırımlarını yıkayıp dezenfekte etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunan Erzincan'da belediye ekipleri kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdü.

Erzincan Belediyesi ekipleri bu çerçevede Ordu, 13 Şubat, Fevzipaşa ve Halitpaşa caddeleri ile vatandaşların yoğun kullandığı kaldırımları yıkadı.

Yıkama işlemi sonrası cadde ve kaldırımlar ile telefon kulübeleri ve otobüs durakları da dezenfekte edildi.

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