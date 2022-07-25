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Erzincan'da bir kafenin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu

25.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bir kafenin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir kafenin mutfağındaki fritözde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede mutfağın bacasını sarması üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

Gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın yüzünden mutfakta hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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