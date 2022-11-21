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Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu

21.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bir kişi, evlerinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ilıdere köyünde oturan C.A.Ş. (27), evinde akşam yemeğinin ardından hava almak için dışarı çıktı.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları araştırmada, C.A.Ş'yi evin ahırında, boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından C.A.Ş'nin cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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