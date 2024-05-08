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Erzincan'da bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüldü

AA AA
08.05.2024 09:34
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, bir bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

İlçedeki TOKİ konutlarına gelen bozayı yavrusu, evlerin bahçelerinde gezinip duvarlara tırmandı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Ayıyı fark eden konutlardaki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, ayıyı bir süre takibe aldı. Ekipler ile ayı yavrusu arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Ekiplerden bir süre saklanan ayı yavrusu, daha sonra TOKİ konutlarına ait çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Ayı yavrusu daha sonra ormanlık alana kaçarak gözlerden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Erzincan Refahiye İtfaiye emniyet

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