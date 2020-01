Erzincan’da “Bürokrat Kürsüsü Şiir Şöleni” programı düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen “Bürokrat Kürsüsü Şiir Şöleni” geniş katılım ile gerçekleştirildi. Bu yıl ilki düzenlenen program katılımcılardan tam not aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Özdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Türkiye Yazarlar Birliği Bundan kırk iki yıl önce, 1978 yılında Mehmet Doğan ve Hemşerimiz Mustafa Kutlu’nun da aralarında bulunduğu on beş arkadaş tarafından kurulmuştur. Bu birliktelik bugün Türk Dünyasında en çok bilinen, en çok tanınan yazar kuruluşu olarak gelişimini sürdürmüştür. Düzenlediği Uluslararası Şiir Şölenleri ile Türk Dünyasındaki çok sayıdaki şair ve yazarın çatı kuruluşu haline gelmiştir. Türkiye Yazarlar Birliği ilim, irfan ve kültür geleneğimizden beslenen sanat, edebiyat ve değerlerimizi korumak, onu geliştirmek, gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana geçen 42 yılda Türkiye Yazarlar Birliği, yurt içerisinde ve yurt dışında binlerce faaliyeti gerçekleştirmekle kalmadı, yazarın, şairin, münevverin, mütefekkirin ilim adamlarının kendilerini ifade edebildikleri mesleki bir platform oluşturdu. Camiada yetişen pek çok insan milletin kültür ve irfanına önemli katkılar sağladı. Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamuya yararlı dernekler” statüsü verilen Türkiye Yazarlar Birliği’nin Genel Merkezi Ankara’dadır. Erzincan Şubesi ise 29 Ekim 2018 tarihinde kurulmuş on altıncı ve en genç şube olarak kayıtlara girmiştir. Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan şubesi kuruluşundan bugüne kadar faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Kuruluşunu “Şiirimizin 40. yıl Paneli” ve “Erzincan Şiir Zirvesi” ile açan Yazarlar Birliği Erzincan şubesinin açılışına Türkiye’nin dört bir yanından 30 şair katılmıştır. Açılışa katılan şairlerle birlikte Erzincan’ın Kemah ve Kemaliye ilçeleri ile Divriği Ulu Cami ve Şifahane ziyaret edilerek Erzincan’ın ve yöremizin tanıtımına katkı sağlanmıştır. Ayrıca oluşturulan TYB Genç birimi ile Üniversite öğrencilerinden oluşturulan bir gurupla Kemah ve Kemaliye ilçelerine gezi düzenlenmiş, TYB Genel Merkezinden Erzincan’ı ziyaret eden 40 genç yazar arkadaşımız Erzincan’da ağırlanarak tarihi ve turistik mekânlar gezdirilmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana geçtiğimiz süre zarfında her hafta bir konuşmacı Türkiye Yazarlar Birliğinin konuğu olarak Erzincan’ın sözlü ve yazılı kültürüne önemli katkılar sağlamıştır. Bunun yanı sıra Türkiye Yazarlar Birliğinin ilk kurucularından olan ve malumunuz olarak Türkiye’nin en büyük hikâyecilerinden kabul edilen hemşerimiz Mustafa Kutlu belgeselinin çekimleri sırasında Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi olarak çeşitli katkılar sağlanmıştır. Çekilen belgesel geçtiğimiz günlerde bazı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış ve diğer kanallarda da yayınlanmaya devam edecektir. Erzincan Kitaplığı ismi ile yayımlamaya başladığımız kitaplarla Erzincan’ın birikimini gün yüzüne çıkaracak çalışmalarımız devam edecektir. Geçtiğimiz yıl Erzincan Belediyesi’nin TYB’ye tahsis ettiği Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesinde Her hafta bir konuşmacıyı davet ederek seminerlerimizi, sohbetlerimizi sürdürdük.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi bu yıl da Erzincan Müftülüğünün TYB ’ye tahsis ettiği, Diyanet Gençlik Merkezinde çalışmalarını aksatmaksızın sürdürmektedir. Yazarlar Birliği Erzincan Şubesine desteği sebebiyle Erzincan Müftümüz Mehmet Emin Çetin’e de huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz. Yine Erzincan Müftülüğünün sağladığı imkânlarla 45 kursiyerimizin katıldığı Kutadgu Bilig kursları Müftülük kütüphanesinde tamamlanmıştır. Kursa katılan arkadaşlarımıza sertifikalarının verilme törenini ise şiir şölenimizin ardından gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde ise kursiyerlerimizin talepleri doğrultusunda “Mesnevi” okumalarını planlamaktayız. Mutat programlarımız devam ederken önümüzdeki aylarda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul ve Erzurum şubeleri ile müştereken hemşerimiz Nurettin Topçu’yu anma programı düzenleyeceğiz. Bu programımıza da Türkiye’nin pek çok bölgesinden alanının uzmanı yazar arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Programımızda şiiri şehrimizin ve ülkemizin gündemine getirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. İlgi ile takip edip dinleyeceğinizi umduğumuz “Bürokrat Kürsüsü Şiir şölenimizde kura ile belirleyeceğimiz 10 kişiden her birine günün anısı olarak birer tablet hediye edeceğiz."

Açılış konuşmasının ardından bürokratlar ve Erzincanlı şairler şiirler okudu. Programın ardından çekiliş ile 10 kişiye tablet hediye edildi.