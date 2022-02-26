Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D.İ. ve E.K. ile kardeş oldukları öğrenilen Ö.F.S. ve K.S arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan D.İ. ile E.K, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından D.İ. Erzurum, E.K. ise Elazığ'a sevk edildi.

Öte yandan, kavgaya karışan Ö.F.S. ile K.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

