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Erzincan'da çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Erzincan'da çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi, husumetli olduğu kişilerle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü.

Merkeze bağlı Mertekli köyünde, Önder Ozan'ın (36) evinin önüne gelen ve aralarında husumet olduğu öğrenilen O.S. ve Y.S. ile ismi belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada bu kişilerden birinin tabancayla ateş açtığı Ozan, ağır yaralandı.

Köye gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozan kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlılar O.S. ile Y.S. bir süre sonra kent merkezindeki polis merkezine gelerek teslim oldu.

Kavgaya karışan diğer zanlının yakalanması için jandarma ve polislerce çalışma başlatıldı.

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