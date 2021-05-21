YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 2 eski polis memuru yakalandı

Erzincan'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 2 eski polis memuru yakalandı

21.05.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 2 eski polis memuru yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 eski polis memuru yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir süre önce FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, her ikisinin de "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olan eski polis memurları M.B ile Z.T. gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen M.B. ile Z.T. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Erzincan'da belediye görevlileri otobüsler ile durakları dezenfekte ettiErzincan'da belediye görevlileri otobüsler ile durakları dezenfekte etti
Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:10
Sabah
04:56
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:42
Yatsı
21:20

Erzincan Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.