Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Kentte dün yasa dışı yollardan yurda giren 13 Afganistan uyruklu göçmeni şehirler arası otobüs terminalinden batıdaki illere sevk etmeye çalıştıkları sırada İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. ve E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Y tutuklanırken, E.Ş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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