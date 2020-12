Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan’da her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sosyal mesafe gözetilecek.

Erzincan’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan tedbirlere ilişkin ek kararlar alındı.

Sosyal mesafenin korunması öncelikli kararlara ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

“İlimiz genelinde salgınla etkin mücadele edebilmek için meclisimizin 30.11.2020 tarihli ve 11-12 sayılı kararının 7. ve 8. maddesi ile tüm belediye başkanlıklarınca kalabalık cadde ve meydanlar ile tüm pazaryerlerine girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının her 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, uygun tanıtıcı ve bulunabilecek en fazla kişi sayısını belirten işaretlerin alanların giriş ve çıkışlarına konulması ve vatandaşlarımızın bu hususlarda bilgilendirilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda Erzincan Belediye Başkanlığınca Ordu Caddesi üzeri PTT binası önünden 13 Şubat Caddesi Manifaturacılar Sitesi hizasına ve Halitpaşa Caddesi Evfon Binası önünden Fevzipaşa Caddesi Kafetelli binası hizasına kadar Dörtyolu da kapsayacak şekilde toplam 25 bin metrekarelik alanda her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde aynı anda en fazla 2500 kişi bulunacak şekilde gerekli tüm önlemlerin eksiksiz şekilde alınmasına ayrıca tüm pazaryerlerine girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının her 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde (metrekare ve alan büyüklüğü ölçülerek) belirlenmesine, uygun tanıtıcı ve bulunabilecek en fazla kişi sayısını belirten işaretlerin tüm pazaryerleri ve caddelerin giriş ve çıkışlarına konulmasına ve pazar yerleri ile belirtilen caddelerde tüm giriş ve çıkışlara bariyerleme yapılarak belediye başkanlığınca oluşturulacak denetim ekipleri tarafından denetimlerin aksatılmadan yapılmasına karar verilmiş olup, bu hususlarda alınan kararın ve daha önceki meclis kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”